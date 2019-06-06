أكد وزير ​البيئة​ ​فادي جريصاتي​، في تصريح ، بعد لقائه منسقي الهيئات المحلية في ​المتن الشمالي​ في هيئة مكتب ​قضاء المتن​ في ​نهر الموت​ "أننا نعول على البلديات في الفرز من المصدر وعلى المواطن أن يصور المخالفات ونحن سنقوم بدورنا الرقابي وعلى المخالف أن يقبل أن القانون سيطبق عليه"، مشيرا الى أنه "لدينا ثقة ب​محافظ​ ​جبل لبنان​ والبلديات ونحن مؤمنون بدورها وهي أول سلطة لحماية ​المصانع​ والأهالي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فادي جريصاتي: نعول على البلديات في الفرز من المصدر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.