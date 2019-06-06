ايريناوس ويوحنا العاشر وعودة وسرحان زاروا متحف كاتدرائية القديس جاورجيوس

زار بطريرك الصرب ايريناوس برفقة البطريرك يوحنا العاشر والمطران الياس عودة ووزير العدل القاضي البير سرحان والوفدين المرافقين من الكنيستين المقدستين، متحف كاتدرائية القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس في وسط بيروت الذي يحتوي على آثار الكنيسة القديمة، ومن اقدمها كنيسة اناستاسيس "القيامة" تحت الكاتدرائية، والتي تقول المراجع التاريخية انها بجوار مدرسة الحقوق القديمة.
كما اطلعوا على القطع الكنسية القديمة "الفريسك" وطريق الرومان القديم في الكاتدرائية.
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