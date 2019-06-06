ايريناوس ويوحنا العاشر وعودة وسرحان زاروا متحف كاتدرائية القديس جاورجيوس

زار بطريرك الصرب ايريناوس برفقة البطريرك ​يوحنا العاشر​ و​المطران الياس عودة​ ووزير ​العدل​ القاضي البير سرحان والوفدين المرافقين من الكنيستين المقدستين، متحف كاتدرائية ​القديس جاورجيوس​ للروم الأرثوذكس في ​وسط بيروت​ الذي يحتوي على آثار الكنيسة القديمة، ومن اقدمها كنيسة اناستاسيس "القيامة" تحت الكاتدرائية، والتي تقول المراجع التاريخية انها بجوار مدرسة الحقوق القديمة.

كما اطلعوا على القطع الكنسية القديمة "الفريسك" وطريق ​الرومان​ القديم في الكاتدرائية.