مخزومي: كم هو بشع أن لا يجد المسؤولون في مواكبهم والامتيازات هدرا في الموازنة

لفت رئيس حزب "​الحوار الوطني​" النائب ​فؤاد مخزومي​ في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي، الى أنه "كم هو بشع أن لا يجد المسؤولون في مواكبهم وعدد مرافقيهم والامتيازات التي يتمتعون بها من سفر وسواه هدرا في ​الموازنة​، وأن يتخذوا من أكاليل الزهور التي تواسي عوائل الشهداء مخرجا لتخفيض ​العجز​ في ​المالية العامة​. أسفي".

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