وصول ترمب إلى فرنسا للمشاركة في احتفالات ذكرى إنزال النورماندي

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كاين: وصل الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى شمال فرنسا الخميس للمشاركة في يوم ثان من الاحتفالات في الذكرى ال75 لإنزال قوات الحلفاء على الشواطئ الفرنسية في الحرب العالمية الثانية.

وغرد على تويتر قبيل إقلاع طائرته إلى مطار كاين في منطقة النورماندي "في الطريق إلى النورماندي لتحية بعض أكثر البشر شجاعة. نحن ممتنون لهم إلى الأبد".

وأقلت مروحية الرئيس وزوجته ميلانيا إلى كولفيل-سور-مير حيث سيقوم مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتكريم الجنود الذين سقطوا في العملية التي شكلت محطة في إنهاء الحرب.

وفي وقت سابق غرد ترمب تعليقات من المذيع في شبكة فوكس نيوز شون هانيتي عن "احتفاء وسائل الإعلام البريطانية" بزيارة الدولة التي أجراها ترمب للمملكة المتحدة واستمرت ثلاثة أيام.

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وقارن ذلك مع "التغطية المفعمة بالكراهية" من جانب شبكة إم.إس.إن.بي.سي التلفزيونية المنتقدة للرئيس الأميركي.

وانضم ترمب إلى الملكة اليزابيث الثانية ورؤساء دول الأربعاء في اليوم الأول من إحياء هذه الذكرى في بورتسموث بجنوب إنكلترا.

وغرد الرئيس الأربعاء قائلا "ما كان لأحظى بمعاملة أكثر دفئا في المملكة المتحدة من جانب العائلة الملكية أو الشعب".

وغادر بريطانيا الأربعاء متوجها إلى إيرلندا حيث التقى رئيس الوزراء ليو فارادكار في مطار شانون لإجراء محادثات.