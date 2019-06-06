واشنطن تستفز الصين بصفقة أسلحة ضخمة لتايوان

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty دبابات أميركية من طراز أبرامز

وأضافت المصادر أن مذكرة غير رسمية حول الصفقة المقترحة أُرسلت إلى الكونغرس الأميركي. وطلب الأربعة عدم نشر اسمائهم لأنهم غير مخولين للحديث عن الصفقة.

وقالت ثلاثة مصادر إن الصفقة المحتملة تشمل 108 دبابات من طراز أبرامز تنتجها شركة جنرال دينامكس بقيمة نحو ملياري دولار بالإضافة إلى ذخيرة مضادة للدبابات.

وعلى مدى عدة سنوات، كانت تايوان تسعى إلى تحديث عتادها من الدبابات الأميركية الصنع والذي يشمل دبابات من طراز إم 60 باتون.

والولايات المتحدة هي مزود الأسلحة الوحيد لتايوان، التي تعتبرها الصين جزءا منها ولم تستبعد قط فكرة اللجوء إلى القوة لاستعادة الجزيرة إليها.