رأى ابنه مرة واحدة.. شهيد الفيوم أصيب قبل 5 أشهر ورفض الإجازة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحي:

في مشهد جنائزي مهيب، ودعت قرية منية الحيط التابعة لمركز إطسا بالفيوم، في ساعة مبكرة من صباح الخميس، جثمان شهيد الواجب المجند "شريف محمد عبدالفتاح الشريف" الذي استشهد في الهجوم الإرهابي على كمين العريش أول أيام عيد الفطر المبارك، إلى مثواه الأخير.

شهد مراسم التشييع اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، والعميد أسامة أبو الليل، مأمور مركز إطسا، وآلاف من مواطني أبناء قرية منية الحيط.

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ابن عم الشهيد أكد أن البطل أصيب قبل 5 أشهر بطلقات في قدميه، رافضًا الإجازة، ومصرًا على البقاء في العريش، للدفاع عن الوطن.

وقال والد الشهيد: "شريف كان ابن بار بوالديه، فقد كان دائم الاتصال بي للاطمئنان على أسرته وجيرانه، وعلى طفله الصغير الذي لم يشاهده سوى مرة واحدة منذ ولادته منذ 3 أشهر".

يضيف: "كنت شايله رنجة عشان ياكلها في العيد، زي ما طلب مني يوم الوقفة، لكنه راح فداء للوطن إن شاء الله هياكلها في الجنة".