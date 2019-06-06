إيطاليا / كشف 4 مهاجرين مختبئين في حاوية نقل بميناء جنوة قادمة من تونس

قالت مصادر أمنية إيطالية إنه تم كشف أربعة مهاجرين مختبئين في حاوية لنقل البضائع وصلت الى ميناء جنوة.

وبحسب وكالة " آكي " الايطالية اليوم الثلاثاء 4 جوان 2019 فإنه “وفقا للتحقيقات الأولى، فقد سمع بعض رجال الميناء أصواتاً من إحدى الحاويات التي تم تفريغها من على متن سفينة قادمة من تونس”، وقد “قاد إبلاغهم عن الأمر الى تدخل عناصر شرطة الحدود ورجال الإطفاء والإسعاف في الموقع مباشرة”.

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و اضافت أنه “تم نقل المهاجرين الأربعة إلى قسم الطوارئ في مستشفى غالييرا القريب في مدينة جنوة”، وبالتحديد الى “شعبة الحالات المستعجلة الى حد ما”.

وخلصت المصادر الأمنية مذكِّرة بأن “حدث مماثل وقع سابقاً، كان بالتحديد في جانفي الماضي عندما تم العثور على أربعة مهاجرين آخرين بحاوية في الميناء ذاته وتم إنقاذهم”.