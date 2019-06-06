موسكو: لم نتلق دعوة لحضور المنتدى الاقتصادى فى البحرين

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف، أن بلاده لم تتلق دعوة لحضور المنتدى الاقتصادي في البحرين، مشيرًا إلى أن موسكو

"تعتبر هذه الفعالية حدثا مشكوكا فيه".

وقال بوجدانوف - في تصريح اليوم الخميس، حسبما أفادت وكالة

أنباء (سبوتنيك)- "لم نتلق أي دعوات حتى الآن، والفكرة نفسها تبدو مشكوك فيها للغاية بالنسبة لنا".

وشدد بوجدانوف على أن بلاده تسترشد في هذا الأمر بنهج قيادة منظمة التحرير الفلسطينية.