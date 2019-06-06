الشرطة السودانية تكشف تفاصيل إحباط محاولة تهريب البشير

نفى بيان للشرطة السودانية، صحة تقارير تحدثت عن محاولة مسلحة لتهريب الرئيس المخلوع عمر البشير، وعدد من رموز نظامه من سجن كوبر بالخرطوم.
وشدد بيان الشرطة على أن النبأ الذي تداولته عدد من وسائل الإعلام "عار عن الصحة تماما"، وأن الشرطة"لم ترصد أي محاولة كهذه".
وأفاد البيان بأن "القوات المكلفة بحراسة وتأمين السجن تؤدي واجبها بكفاءة واحترافية ويقظة".
وكانت وسائل إعلام عربية قد ذكرت أمس أن سلطات الأمن في السودان أحبطت محاولة
ونقلت وسائل الإعلام تلك عن مصادر لم تسمها أن "أكثر من 100 من كتائب النظام السوداني المخلوع هاجموا سجن كوبر ليلة الثلاثاء، بهدف تحرير البشير ورموزه، إلا أن القوى الأمنية ألقت القبض على بعض العناصر التي شنت الهجوم".
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