30 ألف شاذ إسرائيلي يحتفلون بتعيين أول وزير مثلي

أعلنت الصحف العبرية اليوم الخميس، أن 30 ألف شاذ إسرائيلي سيتجمعون فى مسيرات حاشدة احتفالًا بتعيين أمير أوحان المثلي جنسيًا وزيرًا جديدًا لـ العدل، وأن فعاليات المسيرات ستبدأ من الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت تل ابيب، كما

ستجوب شوارع إسرائيل.وسينظم اتحاد الشواذ اليهودي في مدينة القدس المحتلة مسيرات تجوب شوارع المدينة المقدسة، بعد أيام من قيام المجموعات المتطرفة بمسيرة رقص الأعلام في ذكرى احتلال المدينة.وأكدت "هآرتس" أن أكثر من 30 ألف إسرائيلي سيشاركون في المسيرات التي ستجوب شوارع القدس، في حين سيقوم 2500 عنصر من الشرطة الإسرائيلية بتأمين حماية المسيرات.وكانت مسيرات مشابهة تعرضت لهجوم من قبل يهودي متدين في عام 2015 ما أدى الى مقتل إسرائيلية وإصابة عدد من المشاركين في المسيرة.