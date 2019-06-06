الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على كمين العريش

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة اليوم الخميس الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة تفتيش أمنية جنوب مدينة العريش في شمال سيناء.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي ، في بيان لها اليوم بثته وكالة أنباء الامارات (وام)، إن "دولة الإمارات إذ تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية ورفضها

المبدئي والدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب تؤكد دعمها القوي لجمهورية مصر العربية الشقيقة ووقوفها الثابت إلى جانبها في مواجهة هذه الجرائم الخطيرة".

وشددت على أن "مثل هذه الأعمال الإرهابية الجبانة لن تنال من عزيمة الشعب المصري الشقيق و

إصراره على مواصلة التصدي بكل حسم للإرهاب الذي لا وطن له ولا دين و لا أخلاق".

وأكدت أن "هذا الحادث الإرهابي يتنافى و كل المبادئ والقيم الإنسانية والدينية".

وكان ضابط وأمين شرطة وستة مجندين لقوا حتفهم، كما قتل خمسة مسلحين خلال تبادل لإطلاق النار فجر أمس مع مجموعة من المسلحين هاجموا كمينا أمنيا في غربي مدينة العريش، حسبما أفاد بيان لوزارة الداخلية.