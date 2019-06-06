نتائج التحقيق فى الهجوم على ناقلات نفط بالخليج أمام مجلس الأمن

ذكرت قناة سكاي نيوز عربية الإماراتية، أن الإمارات والسعودية والنرويجستقدم لمجلس الأمن الدولى، اليوم
الخميس، نتائج تحقيق مشترك بشأن الهجمات التى استهدفت ناقلات نفط بالخليج فى الشهر الماضى.
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