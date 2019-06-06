قال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف، إن بلاده على اتصال مع جميع القوى المتنازعة في السودان، وتعتبر أن إجراء انتخابات يتطلب وضعاً هادئاً وتهدئة المتطرفين والاستفزازيين المعارضين لذلك".
وأضاف بوجدانوف - في تصريح صحفي اليوم الخميس: "لدينااتصالات مع جميع القوى الاجتماعية والسياسية في السودان ومع المجلس العسكري الانتقالي".. موضحا أنه تمكن من الذهاب إلى السودان، وتحدث مع قادة المجلس العسكري الانتقالي، مشيرا إلى تواجد اتصالات
وتابع قائلا :" نحن نؤيد حل جميع القضايا على أساس الحوار الوطني والتوصل إلى قرارات توافقية بشأن الفترة الانتقالية، التي ينبغي أن تنتهي بالانتخابات"، مضيفا:" أن هذا يتطلب استعادة النظام ومحاربة المتطرفين والمحرضين، الذين لا يرغبون في استقرار الوضع".
كانت هذه تفاصيل خبر دبلوماسى روسى: موسكو على اتصال بجميع القوى بالسودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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