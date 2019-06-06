الإمارات تحتفي اليوم بزفاف أبناء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وكالات : ذكرت صحيفة البيان أن دولة الإمارات تحتفى ، اليوم، بحفل زفاف، أبناء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 1]) .set("page_url", "https://alwafd.news/").display(); 1]) .set("page_url", "https://alwafd.news/").display(); نائب حاكم دبى، نائب رئيس المجلس التنفيذى، والشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، 1]) .set("page_url", "https://alwafd.news/").display(); رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة. كان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 1]) .set("page_url", "https://alwafd.news/").display(); 1]) .set("page_url", "https://alwafd.news/").display();

ويدخل أنجاله المرحلة الجديدة من حياتهم، بعد أن أتموا مسيرة حافلة في مجال العمل العام، تركوا خلالها بصمات مضيئة فى تجسيد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على مسيرة الإنجاز فى الدولة.

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