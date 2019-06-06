الجيش الليبى يستهدف مواقع لميليشيات طرابلس جنوب غرب العاصمة

أعلنت غرفة عمليات الجيش الوطني الليبي، بطرابلس، أن قوات الجيش استهدفت خلال غارات جوية فجر اليوم،الخميس، أهدافًا لمليشيات تابعة لحكومة الوفاق، مشيرة إلى

أن هذه الأهداف كانت في محيط بلدة العزيزية جنوب غرب طرابلس.

وأضافت الغرفة - وفقا لقناة "العربية

الحدث" - أن فرق الاستطلاع التابعة لعمليات الجيش الليبي بالمنطقة الغربية رصدت تحركات مجموعات مسلحة قادمة عبر الطريق المعروف بـ"شليوني الزنتان" باتجاه وادي الحي إلى الكسارات معظمهم من المعارضة التشادية.