مقتل جندي إيراني بإطلاق نار جنوب شرق البلاد

قتل أحد أفراد قوى الأمن الداخلي في إيران إثر اطلاق النار عليه من قبل مجهولين في محافظة كرمان جنوب شرق ايران.

وأفادت مواقع إخبارية ووكالات أنباء إيرانية، اليوم الخميس، أن الجندي قتل "جراء إطلاق إطلاق النار عليه مساء أمس الأربعاء حينما كان في مهمة دورية، من قبل مجهولين يستقلون سيارة في قرية بنج التابعة لمدينة رودبار جنوب محافظة كرمان جنوب شرق إيران".

وقد تمكن المهاجمون من الفرار من مكان الحادث.