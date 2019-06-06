روسيا تدعو لكبح المتطرفين في السودان

قالت وزارة الخارجية الروسية، ليوم الخميس، إن موسكو تعارض التدخل في السودان وإنه يتعين على السلطات هناك كبح المتطرفين.

ونقلت الوكالة عن ميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية قوله إن موسكو تفضل إجراء حوار وطني بشأن مرحلة انتقالية تفضي إلى انتخابات جديدة.

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وأضاف "من البديهي أن تحقيق ذلك يتطلب بسط الأمن والنظام، ويتطلب محاربة المتطرفين ومثيري الشغب الذين لا يريدون استقرار الوضع".