كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البابا فرنسيس يستقبل بوتين في الفاتيكان مطلع يوليو المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المتحدث باسم الكرسي البابوي اليوم الخميس أن البابا فرنسيس سيستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الفاتيكان في 4 يوليو المقبل.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن القائم بأعمال رئيس مصلحة النشر لدى الكرسي البابوي أليساندرو جيزوتي قوله: "يمكنني التأكيد أن البابا فرنسيس سيستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 4 يوليو".

وسبق أن اجتمع بوتين مع فرنسيس مرتين، وبحثا خلال آخر لقاء في الفاتيكان في 10 يونيو عام 2015 أهم القضايا الدولية، إضافة إلى العلاقات الثنائية القائمة بين موسكو والفاتيكان.