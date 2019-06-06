كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصادر ليبية: قمة بين ترامب وحفتر في البيت الأبيض خلال الأيام المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتوقع مصادر ليبية أن يستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائد الجيش الليبي خليفة حفتر في البيض الأبيض خلال الأيام المقبلة.

ونقلت صحيفة "الوفد" المصرية عن مصادر ليبية مطلعة أن هناك إعداداً لقمة مرتقبة بين الزعيمين في منتصف يونيو (حزيران) الجاري.

وبحسب تقرير الصحيفة، وصل وفد من مستشاري منذ مدة إلى واشنطن لترتيب هذا اللقاء الذي يأتي في إطار الاعتراف بجهود الجيش الوطني في مكافحة الإرهاب وتخليص البلاد من براثن المتطرفين.

وتأتي هذه الزيارة بعد مرور شهرين على اتصال هاتفي بين القائدين، تباحث خلاله الجانبان حول تطورات الأوضاع في ليبيا والتي اعتبرها مراقبون اعتراف أمريكي ضمني بمحاربة الجيش للتطرف وتأييداً للعمليات العسكرية للجيش الوطني.