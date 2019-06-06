كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| جنود من البحرية الأمريكية يعيدون تمثيل مشهد من إنزال النورماندي
تمكن مجموعة من المحاربين القدامى من الجيش الأمريكي من مشاهدة عناصر من “المارينز” وهم يتسلقون جرفاً صخرياً في منطقة النورماندي الفرنسية، في تمثيل لمشهد وقع إبان الحرب العالمية الثانية، تحديداً فيما يعرف بـ”إنزال النورماندي”.
وكان يجب على جنود الصف الأول آنذاك إخماد نيران الأسلحة الألمانية كي يتم تأمين الإنزال البحري الكبير.
ويأتي النشاط فيما يحتفل العالم الغربي بحلول الذكرى الخامسة والسبعين لإنزال النورماندي، وهو اليوم الذي أعلن بداية تحرير الحلفاء فرنسا من نيران النازية، بحسب موقع يورو نيوز.
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