هيرفي رونار يستنجد بحارس محلي استعداداً لـ “كان 2019”

استنجد هيرفي رونار، مدرب المنتخب الوطني المغربي، بخدمات حارس فريق الرجاء الرياضي، أنس الزنيتي، لتعويض الغياب الاضطراري لعبد العالي المحمدي، الذي تعرض لإصابة بالكتف قبل المباراة التي جمعت فريقه نهضة بركان والفتح الرياضي.

والتحق الزنيتي خلال الساعات الماضية بتجمع المنتخب الوطني المغربي في المعمورة، تحضيرا لخوض النسخة 32 لنهائيات كأس إفريقيا للأمم، والتي ستنطلق بمصر بالفترة الممتدة من 21 يونيو إلى 19 يوليوز.

وكان المحمدي قد التحق، أمس الأربعاء، بمقر إقامة الأسود بالمركز الوطني لكرة القدم المعمورة، وذلك لعرض حالته على طبيب المنتخب الوطني الذي تبين له بعد إجراء الفحوصات اللازمة أن حارس النهضة البركانية لا بد أن يخضع لفترة راحة، وبالتالي لن يكون بإمكانه خوض المعسكر رفقة النخبة الوطنية.