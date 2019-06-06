حياة الإدريسي: الأغنية المغربية كانت مظلومة

قالت الفنانة المغربية حياة الادريسي، إن الأغنية المغربية الشبابية استطاعت تحقيق انتشار على المستوى العربي، بفضل التكنولوجيا التي سمحت بتسويقها، عكس الأغنية المغربية أيام الشريط، والأقراص المدمجة.

وظهرت حياة الادريسي بعد غياب ظويل، في برنامج”صباح الخير يا عرب”، على قناة العربية، صبيحة يوم العيد، واستغلت الفرصة لتهنئة المتابعين.

وترى حياة الادريسي أن الأغنية المغربية قبل التكنولوجيا كانت مظلومة، ومن الصعب أن تنتشر على الصعيد العربي.

وأضافت حياة الادريسي أن هناك أصوات كثيرة من الفنانين الشباب الذين يلفتون نظرها، غير أنها تفادت ذكر الأسماء لكي لا تظلم أحدا على حساب الآخر حسب تعبيرها.

واشتهرت الادريسي في الوطن العربي بأدائها لأغاني كوكب الشرق أم كلثوم وأغاني عمالقة من الملحنين العرب أمثال رشدي عبد القادر وأحمد البيضاوي .