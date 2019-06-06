المغرب يحرز على ميداليتين ذهبيتين و5 جوائز في المعرض الدولي للاختراعات

فقد حصل المغرب من خلال المدرسة المغربية لعلوم المهندس، التي شاركت بمختبريها “سمارطلاب” و”إل بي إر إي”، على ميداليتين ذهبيتين بخصوص اثنين من اختراعاتها الرئيسية “سمارت ترافيك ” و”سمارت فاكتوري 4.0″.

كما حصلت المدرسة المغربية لعلوم المهندس على خمس جوائز تشريفية أخرى، منحت من قبل الجمعيات العالمية للملكية الفكرية ،إضافة الى الجائزة الكبرى للجمهور.

والاختراع الأول هو نظام لامركزي يعتمد على تحديد الترددات الراديوية ومعالجة الصور، وهو قادر على إدارة حركة المرور في المناطق الحضرية بطريقة مثالية وذكية. ويحدد هذا النظام المركبات في حالة الطوارئ ، رجال الإطفاء، سيارات الإسعاف ، الشرطة…، ويتحكم في إشارة المرور بشكل حيوي.

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و الاختراع الثاني، مشروع “سمارت فاكتوري 4.0″، هو عبارة عن جهاز اتصالات متعدد الواجهات، ومتعدد الخصائص ،ما يتيح الحصول على البيانات في شكل إطارات ناقلة الوضع بالمدخلات / المخرجات التناظرية / الرقمية.

ويعتبر المعرض الدولي للابتكار الاقتصادي والعلمي “إنتارغ” ، من أهم المعارض الدولية ذات الصلة ،وهو منصة وفضاء لالتقاء المهتمين بالعلوم والبحث العلمي والشركات المبتكرة والفعاليات الصناعية ورجال الأعمال والمؤسسات الداعمة والباحثة عن التمويل والتطوير.

وتم في إطار فعاليات المعرض الدولي للاختراعات في كاتوفيتسي تقديم اختراعات معاهد البحوث البولونية والأجنبية والشركات المبتكرة والمبتكرين والمخترعين الشباب.