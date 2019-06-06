مثير..الحقاوي تطالب بإجراءات زجرية لمن يدفع المال للمتسولين

في تصريح مثير، قالت بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية إنه يجب التفكير في وضع إجراءات زجرية، لمن يدفع المال للمتسولين، وذلك مثل إندونيسيا.

وأضافت الحقاوي، في معرض جواب لها، يوم أمس الثلاثاء، على سؤال حول “استفحال ظاهرة التسول” ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس المستشارين، أن آلة العقاب، ينبغي أن تأخذ مجراها بالنسبة للحالات التي تتسول بدون أي داع، وفق ما هو منصوص عليه في التشريع الجنائي المغربي.

وأفادت الحقاوي، أن الحالات المرتبطة بالفقر والهشاشة، تتم معالجتها انطلاقا من حزمة البرامج الإجتماعية، التي أطلقتها الحكومة والتي سيتم إدخالها في السجل الوطني الموحد إلى جانب برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

ولفت الحقاوي الانتباه، إلى أن ظاهرة التسول لها أسباب نفسية، إلى جانب دوافع اقتصادية في حين أن هناك عددا من الحالات التي لا تعاني من أي نقص وإنما يكون الدافع من التسول هو الزيادة في المال.