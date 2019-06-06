عروض الدلافين: قتل واستغلال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بعد مرور أعوام على انطلاق حركة دعت لوقف عروض الحيتان القاتلة في متنزهات سي وورلد بالولايات المتحدة إثر عرض الفيلم الوثائقي (بلاك فيش) دعا ناشطون مدافعون عن حقوق الحيوانات لوقف عروض دلافين "شبيهة بعروض السيرك" في المتنزهات الترفيهية الشهيرة.

وخلال مؤتمر صحفي في فندق قريب من متنزه سي وورلد في مدينة سان دييجو أصدرت جمعية "مدافعون عن المعاملة الأخلاقية للحيوانات" (بيبول فور إثيكال تريتمنت أوف أنيمال) تقريرا يوثق الضرر البدني والسلوكي الذي تقول إن الدلافين تعاني منه جراء استخدامها في العروض الحية والاحتجاز في الأسر.

وقالت الطبيبة البيطرية بالجمعية، الدكتورة هيذر رالي، إن أحد أهم مخاوفهم هو ممارسات المدربين الذين يمتطون الدلافين في المياه بينما يقفون على زعانفها الخلفية أو أنوفها الشبيهة بالمنقار.

ومثل هذه الأوضاع تؤثر على الفك السفلي الحساس لهذه الثدييات البحرية بما قد يضر بحاسة السمع لديها ويتلف المفاصل والعضلات ويزيد من سوء الإصابات الأخرى الناتجة عن الاحتجاز داخل الأحواض.

وقالت الدكتورة رالي "نطالب سي وورلد على الأقل بمنع اعتلاء وجوه الدلافين أو استخدامها كألواح ركوب أمواج في هذه العروض السخيفة الشبيهة بعروض السيرك. نطالبهم بنقل هذه الحيوانات إلى موائل مجاورة للبحر بحيث تتاح لها فرصة النجاة".

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وأضافت أن تعريض الدلافين "لمثل هذا السلوك غير الطبيعي" قد يسبب عداء أكبر بين الدلافين نفسها.

وفي مؤتمر صحفي منفصل دافع مسؤولون في شركة سي وورلد إنترتينمنت عن معاملتهم للدلافين ونفوا أن تكون العروض سببا في أي أضرار.

وقال هندريك نولنز نائب رئيس الشركة المسؤول عن إدارة صحة ورعاية الحيوانات "إنهم يتلقون معاملة ملكية" وأصر على أنه إذا كانت الممارسات المذكورة تسبب للحيوانات أي ضرر "فلن تتكرر".