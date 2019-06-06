مصرع طفلتين وإصابة آخرين في حادث طرق بالأغوار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقيت طفلتان مصرعهما وأصيب 5 آخرون بجراح متفاوتة، اليوم، الخميس، جراء حادث طرق وقع في الأغوار، جنوبي شارع 90 .
وبحسب مصادر طبية فإن الطفلتين تبلغان من العمر 4 و8 أعوام.
وأصيب في الحادث شابان عربيّان كانا في سيّارتهما بجراح خطيرة، بينما كان في السيارة المقابلة الطفلتان القتيلتان ورضيع وشخصان آخران، يرجّح أنهم من عائلة واحدة، من الوسط اليهودي.
وبحسب معطيات جمعية "أور يروك (ضوء أخضر)" فقد وقع نحو 1350 حادثا في شارع "90" في السنوات العشر الأخيرة، أسفرت عن مصرع 120 شخصا على الأقل، وإصابة أكثر من 4 آلاف، بينهم 374 إصابة خطيرة.
وقال المدير العام للجمعية إن شارع "90" هو أحد "الشوارع الدموية والخطيرة في البلاد، كما يشكل شريان المواصلات الرئيسي من الشمال حتى إيلات. وفي مقاطع كثيرة منه لا يوجد فصل بين المسالك بما يمكن أن يمنع وقوع الحوادث وجها لوجه".
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