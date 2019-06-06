شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن شاهد: خطوات أمريكية صارمة لمنع المكسيكيين من الدخول إلى عمق البلاد والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:05 مساءً, 6 يونيو 2019 م
المناطق_الرياض
تناولت صحيفة الديلي ميل البريطانية تطورات القرار الأمريكي الفيدرالي الحديث بشأن الحد من هروب العديد من المكسيكيين إلى الولايات المتحدة الأمريكية عبر اختراق السياج الموجود على الحدود بين البلدين.
و نشرت الصحيفة صوراً تظهر استبدال أمريكا السياج الحديدي المهترئ بحواجز معدنية بارتفاع يصل إلى ٣٠ قدم و على طول الحدود بين ولاية أريزونا الأمريكية و يوما المكسيكية، و حتى الآن تم مد تلك الحواجز عل طول ٢٢ ميل بين البلدين ولا يزال المد مستمر، و حسب الخطة الموضوعة فسيتم وضع تلك الحواجز المعدنية القوية المرتفعة في أماكن متفرقة على الحدود بين البلدين و على طول ٣٧٢ ميل خلال العام الحالي.
يأتي ذلك بعد قرار ترامب لمنع هجرة المكسيكيين من بلادهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية عبر ولاية أريزونا و توثيق العديد من الأسر التي تنزح بالكامل و تظهر و هي تساعد أطفالها على تسلق الحدود الرثة و استقبال أسر كاملة بواسطة شاحنات تنقلهم إلى داخل البلد بشكل غير قانوني.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: خطوات أمريكية صارمة لمنع المكسيكيين من الدخول إلى عمق البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.