وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن "مفارز النجدة النهرية انتشلت، صباح اليوم، جثتين تعود لشابين من مشروع السدة ضمن منطقة الزعفرانية، جنوب شرقي العاصمة بغداد".
وأوضح أن "قوة امنية نقلت الجثتين الى دائرة الطب العدلي، فيما فتحت تحقيقا بملابسات الحادث"، مشيرا الى أن "انتشال الجثتين تمت باشراف مباشر من قبل مدير النجدة".
كانت هذه تفاصيل خبر انتشال جثتي شابين من مشروع مائي في بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.