انتشال جثتي شابين من مشروع مائي في بغداد

وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن "مفارز النجدة النهرية انتشلت، صباح اليوم، جثتين تعود لشابين من مشروع السدة ضمن منطقة الزعفرانية، جنوب شرقي العاصمة بغداد".

وأوضح أن "قوة امنية نقلت الجثتين الى دائرة الطب العدلي، فيما فتحت تحقيقا بملابسات الحادث"، مشيرا الى أن "انتشال الجثتين تمت باشراف مباشر من قبل مدير النجدة".