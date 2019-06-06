القبض على ستة متهمين بالخطف في ديالى

افاد مصدر امني، اليوم الخميس، بأن قوة امنية مشتركة القت القبض على ستة متهمين بالخطف في محافظة ديالى.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة مشتركة من مديرية الامن الوطني بديالى والفوج الاول لواء 19 للفرقة الخامسة القت القبض على ستة متهمين مطلوبين وفق المادة 423 ق ع، في ناحية بني سعد في محافظة ديالى".
وأوضح المصدر، أن "عملية القبض تمت وفق معلومات استخبارية دقيقة".
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة مشتركة من مديرية الامن الوطني بديالى والفوج الاول لواء 19 للفرقة الخامسة القت القبض على ستة متهمين مطلوبين وفق المادة 423 ق ع، في ناحية بني سعد في محافظة ديالى".
وأوضح المصدر، أن "عملية القبض تمت وفق معلومات استخبارية دقيقة".
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