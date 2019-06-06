بالفيديو: السومرية تنفرد بكشف كواليس الموقف العراقي في مكة

2019-06-06 | 11:47 2,788 مشاهدة أثار الاعتراض العراقي على البيان الختامي للقمة الطارئة في مكة ردود أفعال كبيرة، وأجرى أكثر من عشرة وزراء خارجية عرب مفاوضات مع وزير الخارجية العراقي من أجل عدم الاعتراض على البيان الذي حمل إدانة كبيرة لإيران.

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