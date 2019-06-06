اغلاق مراكز تجميل في بغداد

وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن "فريقا مشتركا من دائرة التفتيش في وزارة الصحة بالتعاون مع مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية اغلق سبعة مراكز تجميل غير مجازة في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد".



واصدرت وزارتا الداخلية والصحة في وقت سابق، توجيها بغلق مراكز التجميل والمساج غير المجازة في جميع مناطق البلاد، حيث بدأت القوات الامنية والفرق الصحية بحملات تفتيش اغلقت خلالها العديد من تلك المراكز.



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