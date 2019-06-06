انتخاب إثيوبيا نائبا لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة

انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة إثيوبيا نائبا لرئيس الجمعية لدورتها 74، التي تبدأ أعمالها منتصف سبتمبر/أيلول المقبل، وفق بيان للبعثة الدائمة لأديس أبابا لدى الأمم المتحدة.

وقالت البعثة، في بيانها الخميس، إن الجمعية العامة انتخبت أيضا جمهورية الرأس، الكونغو، تونس، وزيمبابوي نوابًا لرئيس الجمعية العامة المؤلفة من 193 عضوًا، وهي واحدة من أعلى هيئات صنع السياسات في العالم.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد انتخبت الممثل الدائم لنيجيريا لدى المنظمة السفير تيجاني محمد باندي رئيسا للدورة الـ74 للجمعية، وأعلنت رئيسة الدورة الحالية، ماريا اسبينوزا، فوز السفير النيجيري في اقتراع سري أجري بقاعة الجمعية العامة في نيويورك.

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ويُجرى انتخاب رئيس الجمعية العامة، على أساس الاحترام الكامل لمبدأ التناوب الجغرافي بحسب لوائح المنظمة الأممية.

وتمثل الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تأسست عام 1945، الجهاز الرئيسي للمنظمة وتضم الجمعية، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة 193 دولة، وتشكّل منتدى فريدا لإجراء مناقشات متعددة الأطراف بشأن كل القضايا الدولية التي يشملها ميثاق المنظمة.

وتضطلع أيضا بدور مهم في عملية وضع المعايير وتدوين القانون الدولي.

وسنويا، تجتمع الجمعية بين سبتمبر وديسمبر، ثم بين يناير، وأغسطس، بحسب الضرورة، لإجراء مناقشات رفيعة المستوى ينظمها رئيس الجمعية بالتشاور مع الدول الأعضاء.