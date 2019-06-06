خسائر الحوثي ومقتل 14 إرهابيا بمصر.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة، تبرز اتهامات للقضاء التركي بالتعذيب وامتلاء السجون بالأبرياء، وتأكيد «العسكري السوداني» أن جهات مغرضة تشن حملة عالمية ضد «الدعم السريع»، وإعلان الجيش الليبي إسقاط طائرة تركية بدون طيار بمطار معيتيقة، ومقتل 14 إرهابيا في عملية أمنية بشمال سيناء.

وعن الأوضاع اليمنية، تتابعون خسائر فادحة للحوثيين بالضالع.. 27 قتيلا بينهم قيادات بارزة.

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أما في الاقتصاد، فتطالعون 4% تراجعا في أسعار النفط لزيادة المخزون الأمريكي وركود باقتصاد بريطانيا بسبب الانفصال وضعف الطلب العالمي.

وإلى الملاعب،، تبرز إعادة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وللتعرف على مزيد من الأحداث، ستجدون ما يثري زادكم في النشرة التي تحفل بعناوين أخرى كثيرة ليوم الخميس 6 يونيو/حزيران 2019.