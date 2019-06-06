ترامب في فرنسا احتفالا بأكبر غزو بحري بالتاريخ

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وكالاتالخميس 2019/6/6 01:36 مساء بتوقيت أبوظبي
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
وصل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى بلدة "كون" غرب فرنسا، اليوم الخميس؛ لتكريم قوات الحلفاء التي شاركت في يوم الإنزال قبل 75 عاما.
ويعد يوم الإنزال أكبر عملية غزو بحري في التاريخ والتي ساعدت في تغيير دفة الحرب العالمية الثانية (1939- 1945م).
ومن المتوقع أن يقول ترامب خلال مراسم في مقبرة للجنود الأمريكيين تطل على أحد شواطئ نورماندي؛ حيث نزلت قوات الحلفاء خلال الحرب: "اليوم نتذكر من سقطوا هنا ونكرم كل من قاتلوا هنا. لقد أعادوا هذه الأرض للحضارة"، وفق نص وزعه البيت الأبيض.
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