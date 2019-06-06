أعلنت الداخلية المصرية في بيان أنه "في إطار ملاحقة عناصر إرهابية متورطة في مهاجمة الكمين الأمني فجر 5 حزيران 2019، أسفر تتبع مسار هروب العناصر المنفذة للحادث عن تحديد مجموعة من العناصر الإرهابية داخل أحد المنازل المهجورة بقطعة أرض فضاء في حي المساعيد دائرة قسم شرطة ثالث العريش".
وأشارت الوزارة الى انه "بمداهمة تلك البؤرة بادرت العناصر الإرهابية إلى إطلاق النيران بكثافة على قوات الشرطة وتم التعامل معها مما أسفر عن مقتل 14 مسلحا والعثور بحوزتهم على 14 بندقية آلية و3 عبوات متفجرة وحزامين ناسفين".
وأكدت الوزارة أنه "تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، فيما تتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش المصري يقضي على 14 مسلحا من منفذي هجوم العريش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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