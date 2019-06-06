وول ستريت جورنال: أميركا أجبرت مسؤولا على الاستقالة لارتباطه بخطة الطوارئ بايران

أشارت صحيفة "​وول ستريت جورنال​" الى أن "​الولايات المتحدة​ أجبرت مسؤولا على الاستقالة لارتباطه بخطة الطوارئ ب​ايران​"، لافتة الى أن "هذه الخطة كانت لتسريع بيع اسلحة بـ8مليارات ​دولار​ للسعودية و​الامارات​ دون مراجعة ​الكونغرس​".

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