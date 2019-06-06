ابو الحسن: ابتعدوا عن استهداف الجيش والقوى الامنية والقضاء واللبنانية

أشار عضو اللقاء الديمقراطي النائب ​هادي ابو الحسن​ في تصريح على مواقع التواصل إلى ان "موقف اللقاء الديمقراطي كان وسيبقى مؤيداً للمطالب المحقة للعسكريين المتقاعدين، وهذا توجه ثابت وصريح إتخذناه وعبّر عنه رئيس الحزب بالإشارة الواضحة بموقفه حول ضرورة الحوار مع قائد ​الجيش​".

واضاف: "إبتعدوا عن إستهداف الجيش و​القوى الأمنية​ و​القضاء​ و​الجامعة اللبنانية​ هم ركائز الوطن وسياجه في مواجهة المخاطر والجهل والتطرف، وما أكثر الجهلة وما أخطر بعضهم عندما ينطقون وهم مرتهنون!". وقال: "إستباقاً لمواقف بعض المتربصين بنا بتصويبهم علينا من زاوية مشاركتنا في الحكومة، لهم نقول بأن مقتضيات المرحلة والمسؤولية الوطنية فرضت ذلك، لكن لن نسمح تحت هذا العنوان بتعطيل دور المجلس النيابي حيث تختلف اللعبة ويكبر الهامش وتتغير المعادلات".