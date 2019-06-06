قدامى القوات: نرفض كل المبادرات التي تسهم في اعادة طرح ملف التوطين

قدمت هيئة قدامى ومؤسسي ​القوات اللبنانية​ في بيان "احرّ التعازي من ​الشعب اللبناني​ عموما ومن ​قيادة الجيش​ و​قوى الامن الداخلي​ خصوصا، بالذين استشهدوا على يد الغدر و​الارهاب​ في ​مدينة طرابلس​"، مثمنة "الموقف المسؤول والحازم لقائد الجيش ​العماد جوزيف عون​ الذي اطلقه في افتتاح متحف الرئيس ​اللواء فؤاد شهاب​".

ودعت الهيئة الى "المحافظة على هيبة وكرامة ووقار ​المؤسسة العسكرية​ وعدم ادخالها في البازارات السياسية الرخيصة، واعطائها كامل الصلاحية لتقوم بواجبها لمنع تكرار ما حصل في طرابلس"، معربة عن رفضها لـ"كل المبادرات التي تسهم في اعادة طرح ملف التوطين، عن قصد او عن غير قصد، مباشرة او تلميحا خاصة ان هذه القضية قد كلفت الالاف من الشهداء والمعاقين"، مشيرة الى أنها تتكل على "حكمة ودراية فخامة ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ لاحتواء التداعيات والاخطار الناجمة عن هذه المبادرات".