رئيس المطار: سيتم توسعة قاعة المغادرة بالمدخلين الشرقي والغربي

لفت رئيس مطار بيروت فادي الحسن في حديث تلفزيوني الى أنه " بالمغادرة لدينا 22 "كونتوار" للأمن العام بالمشروع الجديد سيكون هناك 34 "كونتوار"، أما في التوزيع الجديد فستكون مريحة أكثر"، مضيفا: "حاليا هناك 16 "كونتوار" للأمن العام بـ16 أما في المشروع الجديد فإن عدد "الكونتوارات" سيرتفع الى 22".
وأشار الى أن "الممر السريع الذي انجز في المطار يرفع القدرة الاستيعابية الى مليون مسافر اضافي فيرتفع العدد من 6 مليون الى 7 مليون مسافر".
وشدد على أن "قاعة المغادرة بالمدخلين الشرقي والغربي سيتم توسعتهم"، ومضيفا: "بموضوع أسعار المأكولات المرتفعة داخل المنطقة المحرمة فهذا يعود الى كون الدولة تأخذ بدل استثمار مرتفع في هذه النقطة أما الأسعار خارج المناطق المحرمة فهي عادية".
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