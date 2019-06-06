رئيس المطار: سيتم توسعة قاعة المغادرة بالمدخلين الشرقي والغربي

لفت رئيس ​مطار بيروت​ ​فادي الحسن​ في حديث تلفزيوني الى أنه " بالمغادرة لدينا 22 "كونتوار" للأمن العام بالمشروع الجديد سيكون هناك 34 "كونتوار"، أما في التوزيع الجديد فستكون مريحة أكثر"، مضيفا: "حاليا هناك 16 "كونتوار" للأمن العام بـ16 أما في المشروع الجديد فإن عدد "الكونتوارات" سيرتفع الى 22".

وأشار الى أن "الممر السريع الذي انجز في ​المطار​ يرفع القدرة الاستيعابية الى مليون مسافر اضافي فيرتفع العدد من 6 مليون الى 7 مليون مسافر".

وشدد على أن "قاعة المغادرة بالمدخلين الشرقي والغربي سيتم توسعتهم"، ومضيفا: "بموضوع أسعار المأكولات المرتفعة داخل المنطقة المحرمة فهذا يعود الى كون الدولة تأخذ بدل استثمار مرتفع في هذه النقطة أما الأسعار خارج المناطق المحرمة فهي عادية".