النشرة: النازحون السوريون يخلون مخيمهم في دير الاحمر

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​سوريا​ بأن حوالي 700 نازح سوري أخلوا اليوم مخيمهم الواقع بمحاذاة بلدة ​دير الأحمر​ الى المخيمات القريبة.

يذكر ان "هذه الخطوة للنازحين السوريين أتت في اعقاب اشكال وقع بين عدد من قاطني المخيم وعناصر من ​الدفاع المدني​ كانوا في مهمة ​اخماد حريق​ بمحاذاة المخيم.

من جهته أعلن ​محافظ​ ​بعلبك الهرمل​ ​بشير خضر​ أنه "بعد الإعتداء السافر الذي تعرّض له عناصر الدفاع المدني من قبل ​نازحين سوريين​ في ​دير الأحمر​، وبسبب الغضب العارم الذي يسيطر على شباب البلدة، ومنعاً لمزيد من الإحتقان والإستفزاز، وتجنباً لأي إشكال قد يطرأ بين الطرفين، وحفاظاً على أمن أهالي البلدة والإخوة السوريين على حدٍّ سواء، وبعد التواصل مع رئيس بلدية دير الأحمر لطيف القزح، فرض منع تجوّل على ​​النازحين السوريين​ حتى صباح يوم الجمعة، مع المتابعة الحثيثة مع ​الأجهزة الأمنية​ لإلقاء القبض على المعتدين".