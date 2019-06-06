وزارة الصحة السودانية تكشف عدد القتلى في فض الاعتصام

أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم الخميس، أن عدد قتلى عملية فض الاعتصام أمام القيادة العام للقوات المسلحة بالخرطوم بداية الأسبوع الجاري، لم يتجاوز 46، بحسب ما نقلت عنها وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

وكانت لجنة أطباء السودان المركزية المشاركة في تحالف “إعلان قوى الحرية والتغيير” الذي يقود التظاهرات منذ دجنبر، أعلنت أمس الأربعاء أن العدد بلغ 108 قتلى.

وأوردت وكالة الأنباء السودانية (سونا) “نفى الدكتور سليمان عبد الجبار، وكيل وزارة الصحة، في تعميم صحفي ما أوردته بعض وسائل الاعلام من أن عدد القتلى في الأحداث الأخيرة قد بلغ مائة شخص، مؤكدا أن العدد لم يتجاوز ال46”.

وأقدمت القوات السودانية، لا سيما وكالة الدعم السريع، الاثنين الماضي، على فض اعتصام آلالف من السودانيين أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة والذي كان قائما منذ السادس من أبريل الماضي.

وبدأ الاعتصام للمطالبة بتنحي الرئيس السابق عمر البشير الذي أطاح به الجيش في 11 أبريل. لكن الاحتجاج تواصل مع تولي مجلس عسكري السلطة، للمطالبة بنقل السلطة الى المدنيين.