الحرب على قياس نظر المغاربة.. مجلس المستشارين ينتصر لأطباء العيون

حسم مجلس المستشارين، خلال الاسبوع الجاري، حرب المبصاريين وأطباء العيون حول قياس نظر المغاربة، بالانتصار للأطباء.
وصوتت الغرفة الثانية في البرلمان، خلال الآسبوع الجاري، على مشروع القانون 13/45 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي بمجلس المستشارين، متبنيا لتعديل المادة 6 من القانون، والتي كانت قد أثارت الجدل بين الأطباء والمبصاريين.
واعتبر أطباء العيون، أن النص المصوت عليه بالجلسة العلنية لمجلس المستشارين، قد أعاد الأمور إلى نصابها، من خلال عدم الترخيص لممارسة مهام طب العيون لأي جهة لا تملك الأهلية لذلك.
وعلى خلفية التصويت، أعلنت النقابة الوطنية لأطباء العيون بالقطاع الخاص بالمغرب تعليقها لكل الأشكال الاحتجاجية التي سطرتها في برنامجها النضالي، وضمنها الإضراب الذي كان مقررا يوم الخميس 13 يونيو 2019.
وكان الخلاف قد تزايد بين المبصاريين، وأطباء العيون حول مشروع القانون، المتعلق بمزاولة مهن الترويض، والتأهيل، وإعادة التأهيل الوظيفي، وسط تنازع حق قياس نظر المغاربة بين الطرفين.
ووجه المبصاريون اتهامات لأطباء العيون بمحاولة إدخال تعديلات تسحب منهم حق قياس البصر للأعين السليمة، وتوجيه المرضى إلى الأطباء.
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