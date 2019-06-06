سياحة القطب الشمالي: قطار يجوب مناطق لا يصلها البشر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - انطلق أمس، الأربعاء، في سان بطرسبرغ، شمال غرب روسيا، أول قطار سياحي يمر في المناطق القطبية الشمالية الروسية باتجاه النرويج حاملا 91 مسافرا.
وقال المدير التنفيذي لشركة السفريات "لرنيدي ايرلبنيسرايزن" التي تقف وراء المشروع، نورلان موكاش، إن "مناطق القطب الشمالي تثير اهتمام الجميع منذ فترة طويلة. وتغطي هذه الوجهة بشكل جيد وكالات سفر كندية ونروجية لكن الوضع مختلف في روسيا".
وقد تعاونت هذه الشركة الألمانية مع الوكالة الروسية لتعزيز الاستثمارات في أقصى شرق روسيا.
وسمي القطار "تسارنغلود" (ذهب القياصرة بالألمانية) وهو مؤلف من ثماني مقطورات نوم ومقطورتين مخصصتين للمطاعم، وسيعبر مدن سان بطرسبرغ وبيتروزافودسك (كاريليا) وكيم ومورمانسك، الواقعة شمال حدود الدائرة القطبية على بحر بارنتس.
وفي مورمانسك، سيترجل الركاب من القطار ليستلوا حافلة تنقلهم إلى كيركينيس في النروج قبل ان ينهوا رحلتهم بحرا حتى أوسلو أو جوا حتى جزيرة سبيتزبرغ.
هذه الرحلة الي تمتد على 11 يوما تسمح باكتشاف مناطق يصعب الوصول إليها على ما أفاد المنظمون.
ويشارك في الرحلة الأولى التجريبية سياح من سبع دول ولا سيما ألمانيا وسويسرا والنرويج والولايات المتحدة وهولندا.
وأوضح موكاش "في المستقبل نأمل بتسيير قطارات بشكل منتظم أكثر يصل إلى مرتين في السنة".
وتأمل روسيا أن تصبح أول قوة اقتصادية وعسكرية في القطب الشمالي مستغلة خصوصا الاحترار المناخي وذوبان الثلوج الذي سيسمح بفتح طرق تجارية جديدة.
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