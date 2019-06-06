2019-06-06 | 11:18
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اعلن وزير الشباب والرياضة، احمد رياض، الخميس، عن الموعد النهائي لافتتاح ملعب الحبيبية 30 الف متفرج في العاصمة بغداد.
واضاف ان "الوزارة حريصة على اتمام كل الملاعب بموعدها المحدد لكن قلة المال المخصص للوزارة وكثرة الملاعب التي اهملت وايضا بعض المحافظات تحتاج الى ملاعب أخرى تجعلنا محرجين أمام الجمهور الرياضي".
وبين وزير الشباب والرياضة، بالقول، "أنا كرياضي ولاعب منتخب وطني سابق بكرة اليد اعرف ماذا يعني ملعب جديد بالنسبة للاعب وللجمهور الرياضي فلهذا أحرص على اتمام كل الملاعب، وسنبذل قصارى جهدنا لأن نكون أهلا للمسؤولية ونؤدي عملنا بأمانة واخلاص".
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