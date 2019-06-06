الموعد النهائي لافتتاح ملعب الحبيبية

وقال رياض في بيان للوزارة، إن "ملعب الحبيبية سعة 30 الف متفرج في العاصمة بغداد سيكتمل خلال ثلاثة اشهر ولم يبقى سوى الشي القليل".

واضاف ان "الوزارة حريصة على اتمام كل الملاعب بموعدها المحدد لكن قلة المال المخصص للوزارة وكثرة الملاعب التي اهملت وايضا بعض المحافظات تحتاج الى ملاعب أخرى تجعلنا محرجين أمام الجمهور الرياضي".



وبين وزير الشباب والرياضة، بالقول، "أنا كرياضي ولاعب منتخب وطني سابق بكرة اليد اعرف ماذا يعني ملعب جديد بالنسبة للاعب وللجمهور الرياضي فلهذا أحرص على اتمام كل الملاعب، وسنبذل قصارى جهدنا لأن نكون أهلا للمسؤولية ونؤدي عملنا بأمانة واخلاص".