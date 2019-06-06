الحرس الثوري الإيراني: القوات الأمريكية أصبحت أكثر 'أدبا' في الخليج

ونقلت وكالة الدفاع المقدس عن شريف، قوله، "أمريكا أصبحت تجاوب على أسئلة الحرس الثوري في الخليج الفارسي بطريقة أكثر أدبا، وحتى الآن لم نشاهد أي تغيير في تصرفاتهم أو أسلوب خطأ في تعاملهم".
وتابع أن "القوات المسلحة الإيرانية وخاصة القوة البحرية في الحرس الثوري تحمل على عاتقها حماية مياه الخليج الفارسي وخاصة مضيق هرمز ونحن جاهزون لأي سيناريو من قبل العدو في تلك المنطقة".
وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، ويتزايد القلق حيال تفجر صراع محتمل في وقت تشدد فيه واشنطن العقوبات والضغوط السياسية على طهران وتكثف وجودها العسكري في المنطقة.
وأرسلت الولايات المتحدة تعزيزات عسكرية إلى الشرق الأوسط تضمنت حاملة طائرات وقاذفات من طراز (بي — 52)، وصواريخ باتريوت، في استعراض للقوة في مواجهة ما يقول مسؤولون من الولايات المتحدة إنه تهديدات إيرانية للقوات والمصالح الأمريكية في المنطقة.
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