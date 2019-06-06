بالصور.. القبض على قتلة رجل دين في الكاظمية

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "قوة مشتركة من استخبارات الشرطة الاتحادية تمكنت من القاء القبض على متهمين اثنين اقدما على قتل الشيخ عماد الدين العوادي في مدينة الكاظمية المقدسة، بعد استدراج المتهمين الى كمين محكم جنوبي العاصمة بغداد"، مبينة أن العملية تمت "من خلال جهد امني استخباري مكثف، بعد حادثة قتل الشيخ، وبناءً على معلومات دقيقة من جهاز الأمن الوطني".

وأوضح ان القوة "ضبطت بحوزة احد المتهمين عجلتين الأول نوع لاندكروزر جكساره والآخرى نوع فورد تعودان للشيخ المغدور كانتا داخل منزله"، مشيرة الى "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما لإكمال أوراقهما التحقيقية".

وافاد مصدر امني، امس الاربعاء، بأن رجل دين قتل اثر تعرضه لطعنات سكين في منزله قرب ساحة عبد المحسن الكاظمي في بغداد.