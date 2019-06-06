بالصور.. القبض على قتلة رجل دين في الكاظمية

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وأوضح ان القوة "ضبطت بحوزة احد المتهمين عجلتين الأول نوع لاندكروزر جكساره والآخرى نوع فورد تعودان للشيخ المغدور كانتا داخل منزله"، مشيرة الى "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما لإكمال أوراقهما التحقيقية".
وافاد مصدر امني، امس الاربعاء، بأن رجل دين قتل اثر تعرضه لطعنات سكين في منزله قرب ساحة عبد المحسن الكاظمي في بغداد.
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