أم إيرانية تبكي بحسرة: ترامب فرض عقوبات على ساق ابني..فيديو

وعلّق ظريف على الفيديو بالقول: "يستهدف الإرهاب الاقتصادي ضد إيران المدنيين الأبرياء، مثل هذا الصبي الذي تعجز والدته المحروق قلبها عن شراء ساقيْن صناعيتين مع تقدّمه في السن. فالعقوبات مفروضة عليها (الأطراف الصناعية). هذه حرب الرئيس دونالد ترامب الاقتصادية. والحرب والمحادثات – سواء أكان مع شروط مسبقة أو من دونها – لا ينسجمان".وفي الفيديو، تتحدث الأم الإيرانية، والدة الطفل محمد مهدي (4 أعوام)، بلوعة عن معاناتها بسبب عجزها عن تأمين ساق صناعية.وتشرح الأم أنّها بحاجة إلى شراء ساق صناعية بشكل مستمر بسبب سن الطفل الصغير. وتقول الأم إنّها في كل مرة تذهب فيها إلى منظمة طلباً للدعم، يُقال لها إنّها تجميلية.

وتسأل الأم: "كيف عساها أن تكون هذه تجميلية؟ لا أعلم، فالطفل لا يستيطع المشي من دونها"، مضيفةً بأنّ هذه الساق محظورة بموجب العقوبات. وتتوجه الأم بنداء إلى الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والإيراني حسن روحاني سائلةً: "هذه الساق التي يجب أن يمشي بها طفلي، لماذا يجب أن تحظر؟".

وكشفت الأم أنّها بكت ليلة العيد من أجل الحصول على هذه الساق الصناعية، مشيرةً إلى أنّها دفعت 500 دولار للحصول على البطانة بسبب العقوبات الأميركية.

وكان صندوق النقد الدولي توقع في نيسان الفائت نكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة 6 بالمئة في 2019 مقابل 3.9 بالمئة في 2018.

وقدر الصندوق نسبة الانكماش بنسبة 6 بالمئة، قبل إقدام الولايات المتحدة في 22 نيسان الجاري، على إلغاء إعفاءات شراء النفط الإيراني ابتداءً من أيار.

Advertisements

وتوقع الصندوق "تزايد حدة الركود الاقتصادي في إيران خلال الفترة بين عامي 2018 و2020".

وحسب بيانات (أوبك)، انخفض إنتاج النفط الإيراني إلى مستوى 2.69 مليون برميل يوميا في الشهر الماضي، من 3.8 ملايين برميل في آذار 2018.

وتعاني إيران من تراجع اقتصادي حاد، وهبوط في سعر صرف العملة الوطنية وتداول النقد الأجنبي عبر السوق الموازية، دفع معدلات التضخم للصعود فوق 30 بالمئة في 2018.

ودخل في 2 أيار الفائت قرار أميركي يقضي بإلغاء إعفاءات شراء النفط الإيراني لبلدان تركيا، والصين، والهند، وإيطاليا، واليونان، واليابان، وكوريا الجنوبية، وتايوان.