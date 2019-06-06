منبئ جوي: الاثنين المقبل سيسجل اعلى درجات الحرارة في الصيف الحالي

وقال عبد اللطيف في حديث للسومرية نيوز، إن "تاريخ المناخ في العراق يؤكد أن موجة الحر هذه الأيام لم يشهدها شهر حزيران على الاطلاق"، مبيناً ان "درجات الحرارة في الشهر الحالي هي الأقسى على مر التأريخ".واوضح ان "خرائط تحليل الطقس العالمية، تتوقع ان يسجل يوم الاثنين المقبل، أعلى درجات الحرارة في المنطقتين الوسطى والجنوبية ونتوقع انخفاض قليل في درجات الحرارة للمنطقتين الشمالية والوسطى يوم الأربعاء المقبل".

وتابع المنبئ الجوي، ان "درجات الحرارة ستستمر بالارتفاع في المنطقة الجنوبية ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى في خانقين والبصرة والعمارة الى (51_52) درجة مئوية".

والجدير بالذكر، أن العاصمة بغداد، سجلت امس الاربعاء، درجة حرارة عظمى بلغت 47م، فيما سجلت البصرة 49 م.

