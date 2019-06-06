بالصور.. إنقاذ شاب علق في سقف ملعب خماسي بكربلاء

وقالت المديرية في بيان مقتضب رفقته بالصور، وتلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "مفرزة من الدفاع المدني أنقذت شخصا كان معلقا في سقف ملعب خماسي لكرة القدم بمركز المدينة/ الشبانات"، مبينة أن العملية تمت "بأشراف العقيد صلاح حسن عبد مدير الخفر".

واوضح البيان أن "المفرزة تمكنت من إنقاذ ذلك الشخص وانزاله من أعلى السقف باستخدام العجلة السنوركل بكل مهنية وبوقت قياسي قصير نال استحسان المواطنين الذين اعربوا عن شكرهم وامتنانهم لرجال الدفاع المدني لسرعة الاستجابة والمهنية العالية في عملية الإنقاذ".

