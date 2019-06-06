بالصور.. إنقاذ شاب علق في سقف ملعب خماسي بكربلاء

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واوضح البيان أن "المفرزة تمكنت من إنقاذ ذلك الشخص وانزاله من أعلى السقف باستخدام العجلة السنوركل بكل مهنية وبوقت قياسي قصير نال استحسان المواطنين الذين اعربوا عن شكرهم وامتنانهم لرجال الدفاع المدني لسرعة الاستجابة والمهنية العالية في عملية الإنقاذ".
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