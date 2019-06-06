قطر تعتقل مصريين اثنين منذ 7 أشهر بلا تهم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت منظمة حقوقية دولية، الخميس، عن اعتقال قطر لمصريينِ اثنينِ دون السماح لهما بانتداب محامٍ أو التواصل مع ذويهم، مطالبة بالإفراج الفوري عنهما.

وقالت المنظمة الأفريقية للتراث وحقوق الإنسان عضو الشبكة الدولية (تحالف) الحقوقية، في بيان، إن نظام الحمدين أوقف مصريين اثنين منذ سبعة أشهر، وهما الآن رهن الاعتقال والاختفاء القسري دون توجيه أي تهم.





وأوضحت أن "المصريين هما علي محمد سالم، ووليد عبدالعزيز ".

وأشارت إلى أنه "لم يتم إعلام أهل المعتقلين ولم يسمح لهما بانتداب محامٍ ولا التواصل مع ذويهم".

Advertisements

وأطلقت المنظمة نداء دوليا عاجلا، وحملت نظام الحمدين كامل المسؤولية إذا حدث أي مكروه لهما.

وطالبت بعدم تعرضهما لأي تعذيب أو معاملة قاسية وإطلاق سراحهما فورا.

ومرارا، انتقد حقوقيون غياب الديمقراطية والحريات في قطر وكذلك "الانتهاكات الصارخة" التي يمارسها تنظيم الحمدين ضد حقوق الإنسان وعدم احترامه للقانون.